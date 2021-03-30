Удачная стрижка может омолодить на несколько лет, главное – решиться на эксперимент и довериться профессионалу. Ведь мастер своего дела способен сотворить чудо!

Подготовили для вас подборку, которая доказывает, что парикмахеры способны превратить клиента до неузнаваемости. Вдохновляйтесь и экспериментируйте:

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Фото ДО и ПЕСЛЕ стрижки

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