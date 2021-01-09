Щоденно у світі з'являються нові винаходи. Вони можуть бути незначні, а можуть бути й глобальні. Ці винаходи так чи інакше полегшують нам життя.

Ідеї 24 зробили для вас добірку оригінальних речей, які ви точно захочете собі придбати. Ці речі оригінальні, практичні та нестандартні. Вони точно вам згодяться. Читайте також: Цікаві винаходи, які полегшують нам життя 1. Фіксатор для спини, який контролюватиме поставу Фото almanaquesos 2. USB-зволожувач повітря, який світиться в темряві Фото villpon 3. Пристрій для самостійного застібання браслета Фото brightside 4. Ніж для масла, який нагрівається Фото hellosubscription 5. "Чохли" для взуття, які не пропускають вологу Фото brightside Цікаво: 7 цікавих фактів про відомі бренди, які роблять їх ще більш особливими, ніж ми думали 6. Оригінальний клей-фіксатор Фото baomoi 7. Склянка з магнітом, яку можна зафіксувати будь-де і в будь-якому положенні Фото amazon 8. Капці з ліхтариками Фото 1minutku 9. Ножиці для піци Фото tudosobretudon 10. Пристрій для чищення кукурудзи Фото amazon