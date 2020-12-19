Люди продовжують вигадувати цікаві ідеї, які роблять наш навколишній світ зручнішим, а життя легшим. Не потрібно бути генієм, щоб зробити звичні предмети більш функціональними: досить тільки зрозуміти, де і чого їм не вистачає.

Ідеї 24 підготували добірку речей, які покращать нам життя.

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1. Графік для тих, кому потрібен мотиваційний стусан

Кожна клітинка – один тиждень життя, а вся табличка розрахована на 88 років. Якщо закреслювати прожитий час, то можна зрозуміти, що час летить, а отже, справи треба робити негайно.



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2. Продуманий трюк з доставкою

Сноуборд привезли в коробці з зображенням ламп, щоб його не зламали при транспортуванні.



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3. Продуманий хід – сушка, з якої вода стікає у раковину



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4. Додаткова кнопка на тостері "Підсмажити ще трішки"



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5. Ручки у вагоні не торкаються підлоги, щоб їх було легше мити



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6. Чудо-таблетки можна по-різному розламати, щоб одержати різне дозування



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7. Прикольний спосіб запаковувати речі – замість пластикового наповнювача використовується арахіс



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8. Старі упаковки молока служать, як підставки під склянки



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9. Щоб було від чого відштовхнутися – для велосипедистів у Норвегії



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10. Хороший спосіб отримати світло – дзеркало навпроти вікна



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11. Санітайзер з педаллю, щоб дарма не торкатися поверхонь



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12. Набір для вирізання ложок прийшов з пластирами в комплекті



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13. У ресторані над кухарями закріплене дзеркало, щоб відвідувачі бачили, що там відбувається



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