Цікаві винаходи, які полегшують нам життя
Люди продовжують вигадувати цікаві ідеї, які роблять наш навколишній світ зручнішим, а життя легшим. Не потрібно бути генієм, щоб зробити звичні предмети більш функціональними: досить тільки зрозуміти, де і чого їм не вистачає.
Ідеї 24 підготували добірку речей, які покращать нам життя.
Читайте також: Приховані функції звичних речей, про які мало хто знає: 6 прикладів
1. Графік для тих, кому потрібен мотиваційний стусан
Кожна клітинка – один тиждень життя, а вся табличка розрахована на 88 років. Якщо закреслювати прожитий час, то можна зрозуміти, що час летить, а отже, справи треба робити негайно.
Фото gazetasi
2. Продуманий трюк з доставкою
Сноуборд привезли в коробці з зображенням ламп, щоб його не зламали при транспортуванні.
Фото detik
3. Продуманий хід – сушка, з якої вода стікає у раковину
Фото gazetasi
4. Додаткова кнопка на тостері "Підсмажити ще трішки"
Фото detik
5. Ручки у вагоні не торкаються підлоги, щоб їх було легше мити
Фото gazetasi
6. Чудо-таблетки можна по-різному розламати, щоб одержати різне дозування
Фото detik
7. Прикольний спосіб запаковувати речі – замість пластикового наповнювача використовується арахіс
Фото gazetasi
8. Старі упаковки молока служать, як підставки під склянки
Фото detik
9. Щоб було від чого відштовхнутися – для велосипедистів у Норвегії
Фото gazetasi
10. Хороший спосіб отримати світло – дзеркало навпроти вікна
Фото detik
11. Санітайзер з педаллю, щоб дарма не торкатися поверхонь
Фото gazetasi
12. Набір для вирізання ложок прийшов з пластирами в комплекті
Фото detik
13. У ресторані над кухарями закріплене дзеркало, щоб відвідувачі бачили, що там відбувається
Фото gazetasi
Поділитися новиною