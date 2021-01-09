10 уникальных вещей, которые вы сразу захотите себе купить: фото
Ежедневно в мире появляются новые изобретения. Они могут быть незначительные, а могут быть и глобальные. Эти изобретения так или иначе облегчают нам жизнь.
Идеи 24 сделали для вас подборку оригинальных вещей, которые вы точно захотите себе приобрести. Эти вещи оригинальные, практичные и нестандартные. Они точно вам пригодятся.
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1. Фиксатор для спины, который будет контролировать осанку
Фото almanaquesos
2. USB-увлажнитель воздуха, который светится в темноте
Фото villpon
3. Устройство для самостоятельного застегивания браслета
Фото brightside
4. Нож для масла, который нагревается
Фото hellosubscription
5. "Чехлы" для обуви, которые не пропускают влагу
Фото brightside
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6. Оригинальный клей-фиксатор
Фото baomoi
7. Стакан с магнитом, который можно зафиксировать в любом месте и в любом положении
Фото amazon
8. Тапочки с фонариками
Фото 1minutku
9. Ножницы для пиццы
Фото tudosobretudon
10. Устройство для чистки кукурузы
Фото amazon
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