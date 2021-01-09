Ежедневно в мире появляются новые изобретения. Они могут быть незначительные, а могут быть и глобальные. Эти изобретения так или иначе облегчают нам жизнь.

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