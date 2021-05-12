Мы собрали 10 фактов о мотоциклах, которые вызовут у вас удивление – и улыбку.

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1. Самую длинную поездку совершил Эмилио Скотто на Honda Gold Wing GL1100. Мототур длился 10 лет. За это время Эмилио побывал в 279 странах и преодолел 735 000 км. Поездка была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Эмилио Скотт и его "черная принцесса" / Фото Ridermagazine

2. Yamaha – это предприятие, которое в 1887 году начало выпускать музыкальные инструменты. Однако со временем ассортимент продукции пополнили спортивные товары, игровые приставки – и мотоциклы.

3. Брэд Питт – большой поклонник и коллекционер мотоциклов. У актера – более 10 мотоциклов, среди которых Ural с коляской.

Брэд Питт с сыном Паксом / Фото Tsn

4. Самое длинное расстояние, которое человек проехал на мотоцикле за 24 часа, составило 3256, 5 км. Этот рекорд установил Мэттью Маккелви 8 октября 2014 года. Достижение попало в Книгу рекордов Гиннеса

5. Первый в истории мотоцикл Harley-Davidson двигался со скоростью всего лишь 40 км/ч. У него был одноцилиндровый двигатель, а корпусом карбюратора служила жестянка из-под консервированных помидоров.

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6. Всемирно известные японские бренды байков: Yamaha, Suzuki, Honda и Kawasaki – были названы в честь их основателей: Торакусу Ямаха, Соитиро Хонда, Митио Сузуки и Шозо Кавасаки.

Японские бренды, названные в честь основателей / Фото Autocarindia

7. В Японии был создан мотоцикл, косвенно работавший на отходах жизнедеятельности человка. Назвается он Toilet Bike Neo, и создал его производитель унитазов высокого класса Toto.

8. Компания Harley-Davidson в течение 6 лет пыталась запатентовать звук своих двигателей, однако из этого ничего не вышло.

Легендарный мотоцикл Harley-Davidson / Фото ndsm.su

9. У основателя журнала Forbes Малькольма Форбса было в коллекции 70 мотоциклов Harley-Davidson.

10. Впервые сальто на мотоцикле удалось выполнить лишь в 2000 году.

Опасные мототрюки / Фото permis-moto-brest