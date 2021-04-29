Особливо небезпечні тривалі та нічні поїздки. Тож розповідаємо, як не заснути за кермом.

Читайте також: Рятує лише оптимізм: автомобільні аварії, що здивували всіх навколо

Гарненько виспіться

Перед далекою дорогою гарненько виспіться. Але, якщо не встигли цього зробити, то краще зробіть зупинку і поспіть трохи. А після пробудження випийте міцної кави – це допоможе на кілька годин позбутися настирливої сонливості за кермом.





Хороший відпочинок перед дорогою точно вам не завадить / Фото avtopark

Не розслабляйтеся

Тому краще сісти рівно, випрямивши при цьому спинку сидіння. Створити своєрідний дискомфортний стан для організму.

Змінюйте фокус зору

Регулярно міняйте фокус зору з дорожнього полотна на зустрічний автомобіль, потім на прилади. Загалом, потрібно відвертати притуплений погляд від дороги.





Змінювати фокус зору на дорозі є обов'язковим правилом / Фото trans

Провітрюйте салон

Періодично відкривайте вікна для провітрювання салону, адже свіже повітря завжди бадьорить. Можна скористатися відкритим вікном і вивалити руку на зустрічні потоки повітря. Це активізує безліч нервових закінчень, що знаходяться на долоні.

Включіть радіо у нічний час

У нічний час в машині бажано включити радіо, де відбуваються періодичні розмови ді-джеїв, крутять рекламні ролики. Однак варто відмовитися від швидких монотонних ритмів і повільної, романтичної музики.





Увімкнене радіо допоможе вам сконцентруватися та не заснути за кермом / Фото avtopark

Зупиніться та вмийтеся

Звичайно, найкращий варіант це зробити зупинку і вмитися, в зимовий же період протерти вологою ганчіркою обличчя, потилицю, шию.

Використовуйте їжу

Ще один хороший спосіб збадьоритися у дорогі – їжа. Сухарики, жуйки, горішки, маленькі цукерки тормошать організм. І чим яскравіший смак закусок – тим краще.





Чудовий спосіб бути в тонусі за кермом / Фото pixabay

Купіть лимон і апельсин

У цитрусових міститься гліколева кислота, яка має збадьорливий ефект, а запах цих фруктів стимулює нервову систему. Почистьте апельсин чи наріжте лимон і розкладіть шкірку по панелі.

Бризки цедри швидко змішаються з повітрям у салоні й наповнять його відсвіжним ароматом. Кислота не тільки вас підбадьорить, а й підвищить гостроту нічного зору.