Дуже часто в компанії з новими знайомими ми ніяковіємо, не знаємо, що сказати і як краще себе повести. Це нормально та очевидно. Проте навіть з "новими" людьми можна легко порозумітися та подружитися.

Ідеї 24 підготували для вас добірку порад, завдяки яким у вас не буде незручних моментів після знайомства, адже ви легко знайдете контакт будь з ким.

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1. Настрій

Для спілкування з "новими" людьми дуже важливо мати гарний настрій і бути "на одній хвилі" зі співрозмовником. Не бійтеся посміхатися (якщо це доречно), будьте "відкриті" та щирі.

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2. Попередня підготовка

Для уникнення незручних пауз можете заздалегідь підготуватися до розмови. Наприклад, продумати теми, які можуть бути цікаві і вам, і співрозмовнику. "Вічні" теми для розмов: фільми, серіали, подорожі, книги, враження після концертів, вистав тощо.

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3. Заборонені питання

У спілкуванні з новими знайомими варто уникати деяких тем. Наприклад, не розпочинайте розмови про фінансове становище (вартість автомобіля, житла, розмір заробітної платні тощо), про особисте життя чи про сімейний стан, про особливості зовнішності чи здоров'я тощо.

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4. Будьте уважні

Якщо ваш співрозмовник говорить, то слухайте його уважно. Не варто показувати, що вам щось нецікаво і байдуже. Краще прослухайте і на основі почутого формулюйте запитання. Так ви покажете свою зацікавленість співрозмовником.

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5. Ім'я

Під час спілкування використовуйте ім'я вашого співрозмовника. Для вашого нового знайомого це буде приємно.

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6. Будьте на рівні зі співрозмовником

Це означає, що вам не варто соромитися і з усім погоджуватися. Ви повинні мати свою думку. Але не нав'язуйте її іншим і не провокуйте конфліктну ситуацію. Тримайте баланс.

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7. Говоріть грамотно

Для того, щоб бути цікавим співрозмовником, потрібно постійно вдосконалюватися: тренувати дикцію, поповнювати словниковий запас, читати цікаві книги чи дивитися корисні програми.

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