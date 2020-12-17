Обеденный перерыв – это важная часть рабочего дня. Правильно распоряжаться этим временем очень важно для работника любой сферы.

Идеи 24 сделали подборку вещей, которые успешные люди делают в период обеденного перерыва. Благодаря этому каждый будет успевать больше, чувствовать себя лучше, достигать большего.

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1. Выходить за пределы офиса

Даже в случаях, когда уверены в том, что можете обойтись без обеденного перерыва – покидайте офис хотя бы на несколько минут. Дайте отдохнуть мозгу и телу от нагрузки.

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2. Налаживать контакты

Успешные люди хотя бы раз в неделю обедают с коллегами по работе или встречаются во время обеденного перерыва с новыми знакомыми. Это позволяет развиваться и расширять границы.

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3. Время для перекуса

Питание – это важно для нашего организма. Успешные люди используют обеденный перерыв для того, чтобы поесть, ведь они следят за своим здоровьем.

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4. Физические упражнения

Даже легкие физические упражнения во время обеденного перерыва обеспечат вам прилив энергии. Особенно полезно такую разминку делать офисным работникам.

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5. Анализировать утро

Обеденный перерыв – это лучшее время для того, чтобы проанализировать, как прошло утро и несколько рабочих часов. Успешные люди оценивают прогресс, которого достигли и более четко планируют остальную часть рабочего времени.

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6. "Мозговой штурм"

Все успешные люди используют любую возможность, чтобы подумать над новыми идеями и концепциями, которые в дальнейшем можно реализовать в своей работе.

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7. Читать

Во время обеденного перерыва нужно читать полезные книги, газеты или журналы. Это своеобразный способ сочетать приятное с полезным.

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8. Размышления о работе

Обеденный перерыв – это возможность перекусить и параллельно подумать о своей карьере, о бизнесе, о будущих перспективах.

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9. Делать то, что доставляет удовольствие

Для того, чтобы работать продуктивно, во время обеденного перерыва нужно отдохнуть, то есть заняться тем, что расслабляет и приносит удовольствие.

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10. Планы на вечер

Успешные люди знают, что правильно распланированное время – это хороший способ все успевать и не отвлекаться на посторонние дела. Так, во время обеденного перерыва стоит спланировать все дела, которые нужно сделать вечером.

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