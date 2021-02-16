Есть вещи, от одного взгляда на которые у каждого из нас появляется много эмоций. Они напоминают нам определенный этап в жизни, вызывают ностальгию и улыбку на лице.

Мы сделали для вас подборку фото именно таких вещей. Надеемся, они навеют вам теплые воспоминания. Читайте также: Вы будете удивлены: подборка вещей, необычных для нас, но вполне нормальных в других странах 1. Игровую консоль "Dendy" и "Sega" мечтал получить каждый мальчик Фото quora 2. Миниатюрные модели автомобилей, на заднем стекле которых всегда были наклейки животных Фото infodays 3. Думаете, что "Lego" – это идеальный конструктор? У вас просто никогда не было деталей конструктора "Механик". Фото back-in-ussr 4. Жаль, что теперь не все знают, как играть в эту игру Фото fishki 5. Единые сигареты, которые родители разрешали курить Фото twitter Интересно: Уличные изображения, которые стали настоящим искусством: впечатляющие фото 6. Рогатка из пластиковой бутылки и напальчника Фото lukpro 7. Именно так выглядел автомобиль мечты для многих из нас Фото back-in-ussr 8. Робот-игрушка, уже, вероятно, не поразит наших детей Фото old.funtime 9. Коллекция киборгов, от которых неистовствовали все Фото news.armblog 10. О таком танке на радиоуправлении мечтали все Фото medium