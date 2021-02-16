10 вещей из детства, которые вызовут у вас ностальгию
Есть вещи, от одного взгляда на которые у каждого из нас появляется много эмоций. Они напоминают нам определенный этап в жизни, вызывают ностальгию и улыбку на лице.
Источник:24 канал
Мы сделали для вас подборку фото именно таких вещей. Надеемся, они навеют вам теплые воспоминания.
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1. Игровую консоль "Dendy" и "Sega" мечтал получить каждый мальчик
Фото quora
2. Миниатюрные модели автомобилей, на заднем стекле которых всегда были наклейки животных
Фото infodays
3. Думаете, что "Lego" – это идеальный конструктор? У вас просто никогда не было деталей конструктора "Механик".
Фото back-in-ussr
4. Жаль, что теперь не все знают, как играть в эту игру
Фото fishki
5. Единые сигареты, которые родители разрешали курить
Фото twitter
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6. Рогатка из пластиковой бутылки и напальчника
Фото lukpro
7. Именно так выглядел автомобиль мечты для многих из нас
Фото back-in-ussr
8. Робот-игрушка, уже, вероятно, не поразит наших детей
Фото old.funtime
9. Коллекция киборгов, от которых неистовствовали все
Фото news.armblog
10. О таком танке на радиоуправлении мечтали все
Фото medium
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