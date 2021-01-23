Ремонтные работы – это только в телешоу интересно, быстро и феерично. В реальной жизни ремонт в доме может закончиться настоящей катастрофой, которую исправить практически невозможно.

Идеи 24 сделали для вас подборку фото, на которых видно, что ремонтные работы закончились неожиданным результатом. Читайте также: 15 фото, которые показывают небрежность и неосторожность работников 1. Насколько это практично? Фото izismile 2. Работники, видимо, решили, что так эстетичнее Фото reddit 3. Лестница, которая ведет...в никуда... Фото dnevnik 4. Оригинальный дизайн лестницы Фото vov 5. Зато места в комнате больше Фото thesun 6. "Я дизайнер. Я так вижу." Фото giaoducthoidai Интересно: Работы профессионалов, через которые вы почувствуете испанский стыд: фото 7. Какую функцию выполняет то окно? Фото giaoducthoidai 8. Проблема решена Фото facebook 9. Нестандартный подход Фото ucrazy 10. Зато вид из окна неплохой Фото pholder