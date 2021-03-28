10 прикладів того, як людина живе в гармонії з природою

Джерело:24 канал
Дбати про довкілля – обов’язок кожної сучасної людини. Але не всі це розуміють, тому дуже часто шкодять природі – як своїми вчинками, так і бездіяльністю.
Ми дібрали для вас кілька чудових фото. Вони дають надію на те, що людство не знищить свою планету.
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Фото ba-bamail
Фото reddit
Фото dropi
Фото figyelj
Фото hahaski
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Фото pinterest
Фото corriere
Фото reddit
Фото barnorama
Фото corriere