10 прикладів того, як людина живе в гармонії з природою

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Джерело:

24 канал

Дбати про довкілля – обов’язок кожної сучасної людини. Але не всі це розуміють, тому дуже часто шкодять природі – як своїми вчинками, так і бездіяльністю.

Ми дібрали для вас кілька чудових фото. Вони дають надію на те, що людство не знищить свою планету.

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1. Дерево стало окрасою подвір’я

Фото ba-bamail

2. У будь-якій ситуації можна отримати бажаний результат, не завдаючи при цьому шкоди пригороді

Фото reddit

3. Зелені паркувальні лінії

Фото dropi

4. Гравіювання замість наліпок – чудова екологічна альтернатива стікерам

Фото figyelj

5. Старий паркан, перероблений у вмісткі ящики

Фото hahaski

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6. Офісна будівля з контейнерів

Фото pinterest

7. Мініатюрні тарілки із сухого пресованого листя

Фото corriere

8. Чашки з кавової гущі

Фото reddit

9. Акваріум, зроблений зі старого комп'ютера

Фото barnorama

10. Одноразовий посуд з бананового листя для десертів

Фото corriere