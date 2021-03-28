Заботиться об окружающей среде – долг каждого современного человека. Но не все это понимают, поэтому очень часто вредят природе – как своими действиями, так и своим равнодушием.

Мы подобрали для вас несколько воодушевляющих фото. Они дают надежду на то, что человечество не уничтожит свою планету. Читайте также: 20 побед природы в поединке с цивилизацией: впечатляющие фото 1. Дерево стало украшением двора Фото ba-bamail 2. В любой ситуации можно получить желаемый результат, не нанося при этом вреда пригороде Фото reddit 3. Зеленые парковочные линии Фото dropi 4. Гравировка вместо наклеек – отличная экологическая альтернатива стикерам Фото figyelj 5. Старый забор, переделанный в вместительные ящики Фото hahaski Интересно: 10 вещей, покупая которые мы заботимся об экологии 6. Офисное здание из контейнеров Фото pinterest 7. Миниатюрные тарелки из сухого прессованного листья Фото corriere 8. Чашки из кофейной гущи Фото reddit 9. Аквариум, сделанный из старого компьютера Фото barnorama 10. Одноразовая посуда из банановых листьев для десертов Фото corriere