Для этого следует определить первые шаги. С чего начать похудение – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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С чего начать похудение

Откажитесь от сладкой воды. Это позволит уменьшить количество жидких калорий и быстрых углеводов. Введите новую привычку – гуляйте в парке час утром или вечером. Это позволит потратить калории и улучшить кровообращение в нижних конечностях. Ужинайте не позднее, чем за 3 часа до сна.

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Обязательно завтракайте – это отличный способ начать здоровый образ жизни. Завтрак запустит пищеварительную систему утром и даст заряд на весь день. Кроме того, вы сможете контролировать аппетит в течение дня. Забудьте про лифт – это простое решение повысит активность в течение дня.

Правильный подход позволит поскорее увидеть результат / Фото Pixabay

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Употребляйте алкоголь не чаще одного раза в неделю. Выбирайте натуральные напитки (некрепкие). Уберите из рациона колбасы и сосиски. В этих продуктах содержится натрий и холестерин. Выбирайте цельные продукты (мясо, птицу, рыбу). Ищите замену привычным сладостям – выбирайте полезные варианты. Массаж. По словам Ольги Усенко, "это может быть как расслабляющий массаж, так и интенсивный". Ходите пешком на работу или в магазин – так вы увеличите активность.

Движение, уход, более здоровый рацион – это то, что нужно каждому из нас,

– резюмировала нутрициолог.

Текст публикации Ольги Усенко:

Если ты хочешь с чего-то начать свой путь похудения, но не знаешь, с чего, то этот список действий для тебя.

Не нужно их делать сразу все. Начни с чего-то одного, доведи до автоматизма и приступай к следующему пункту.

1. Отказ от сладкой воды и напитков с сахаром – таким образом мы снизим потребление жидких калорий и быстрых углеводов, которые мы обычно не замечаем.

2. Часовая прогулка в парке (утром или вечером) – прогулка в парке поможет потратить калории, находить шаги, улучшить кровообращение в нижних конечностях, наполнить организм чистым кислородом, что в свою очередь может хорошо влиять на процесс жиросжигания.

3. Ужинать не позднее, чем за 3 часа до сна – еда перед сном мешает нам высыпаться, нарушает выработку определённых гормон, провоцирует неправильное пищеварение и проблемы с ЖКТ.

4. Начать завтракать — если вы ещё не завтракаете, то это отличный вариант для перехода на здоровый образ жизни. Завтрак помогает запустить пищеварительную систему утром и дает нам темп на весь день. Завтрак помогает восполнить энергию, потраченную за ночь. Позавтракав, нам легче контролировать аппетит в течение дня. Завтракайте в течение часа после пробуждения и результат не заставит себя ждать.

5. Перестать пользоваться лифтом – это легкая практика, которая поможет увеличить активность в течение дня.

6. Ограничить алкоголь до 1 раза в неделю и оставить только натуральные некрепкие варианты.

7. Убрать из рациона колбасы и сосиски – такие продукты богаты натрием и холестерином, а их состав обычно загадка и химическая таблица. Нам для похудения лучше выбирать цельные продукты: птица/мясо/субпродукты.

8. Переход с обычного сладкого на альтернативные варианты — это поможет снизить потребление глюкозы и откроет новые вкусы и варианты более здоровых сладостей.

9. Массаж – это может быть как расслабляющий массаж, так и интенсивный массаж. В любом случае это необходимо всем нам для минимизации застоев в теле.

10. Поход пешком с работы или поход в магазин без машины – увеличение не тренировочной активности поможет быстрее достичь результата.

Движение, уход, более здоровый рацион – это то, что нужно каждому из нас.