10 прогнозів на майбутнє з минулого: несподівані фото

Джерело:Bored Panda
Кожен глобальний винахід люди сприймають неоднозначно та з острахом. Але при цьому кожен прагне зробити прогноз на майбутнє століття. Так було, є і, ймовірно, буде завжди.
Ми підготували приклади того, яким бачили майбутнє в минулому столітті. На зображеннях можна побачити несподівані передбачення людей на 20, 30 чи навіть 100 років наперед.
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Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
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Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda