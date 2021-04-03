Каждое глобальное изобретение люди воспринимают неоднозначно и с опаской. Но при этом каждый стремится сделать прогноз на будущее. Так было, есть и, вероятно, будет всегда.

Мы подготовили примеры того, каким видели будущее в прошлом веке. На изображениях можно увидеть неожиданные предсказания людей на 20, 30 или даже 100 лет вперед. Читайте также: 7 изобретений, которые облегчат жизнь человеку, кошке и даже кактусу 1. Таким видели наше время в 1930 году Фото boredpanda 2. В 1950-х годах примерно такой видели навигационную систему в будущем Фото boredpanda 3. В 1940 году мечтали о такой доставке еды Фото boredpanda 4. Более 60 лет назад уже представляли самостоятельное управление автомобилем Фото boredpanda 5. Представление о будущем телефонов (1956 год) Фото boredpanda Интересно: Будущее уже рядом: 8 новейших изобретений, которые смогут полностью изменить наш мир 6. Джеймс Бонд получил текстовое сообщение на "умные" часы Фото boredpanda 7. Старые представления NASA о жизни в космосе Фото boredpanda 8. В 1940-х годах мечтали об онлайн-покупках Фото boredpanda 9. Смарт-часы в 1984 году Фото boredpanda 10. Дом будущего, о котором мечтали в 1957 году Фото boredpanda