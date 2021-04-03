10 прогнозов на будущее из прошлого: неожиданные фото
Каждое глобальное изобретение люди воспринимают неоднозначно и с опаской. Но при этом каждый стремится сделать прогноз на будущее. Так было, есть и, вероятно, будет всегда.
Источник:Bored Panda
Мы подготовили примеры того, каким видели будущее в прошлом веке. На изображениях можно увидеть неожиданные предсказания людей на 20, 30 или даже 100 лет вперед.
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1. Таким видели наше время в 1930 году
Фото boredpanda
2. В 1950-х годах примерно такой видели навигационную систему в будущем
Фото boredpanda
3. В 1940 году мечтали о такой доставке еды
Фото boredpanda
4. Более 60 лет назад уже представляли самостоятельное управление автомобилем
Фото boredpanda
5. Представление о будущем телефонов (1956 год)
Фото boredpanda
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6. Джеймс Бонд получил текстовое сообщение на "умные" часы
Фото boredpanda
7. Старые представления NASA о жизни в космосе
Фото boredpanda
8. В 1940-х годах мечтали об онлайн-покупках
Фото boredpanda
9. Смарт-часы в 1984 году
Фото boredpanda
10. Дом будущего, о котором мечтали в 1957 году
Фото boredpanda
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