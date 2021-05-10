10 шедеврів стрит-арту з ефектом 3D: реалістичність просто вражає

Мистецтво трансформує реальність. Особливу силу в цьому сенсі має стрит-арт. Талановитий майстер, наче чарівник, може цілком змінити вигляд як окремої будівлі, так і цілого району.
Ідеально обране місце, бурхлива уява та вправність художника – і от перед вами портал в інший вимір. Або несподівані гості звідти.
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1. Мало хто ризикне гуляти в цьому місці ввечері наодинці
Фото cnn.gr
2. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – пляж.
Фото pinterest
3. Дельфін, якого можна погладити у будь-який час
Фото babylonburningmediacenter
4. Небезпечні забавки
Фото imgur
5. Незвичайний лабіринт
Фото stuffmakesmehappy
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6. Наша подорож починається
Фото laughspark
7. Басейн посеред вулиці
Фото napozitiv
8. Здалося…
Фото lematin
9. Двері в інший світ
Фото filmpro
10. Якою цікавою вийшла велопрогулянка
Фото motorage