Идеально выбранное место, бурное воображение и мастерство художника – и вот перед вами портал в иное измерение. Или нежданные гости оттуда.

Интересно: Человек нашел способ не мешать природе: 15 трогательных фото

1. Мало кто рискнет гулять в этом месте вечером наедине

Фото cnn.gr

2. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – пляж.

Фото pinterest

3. Дельфин, которого можно погладить в любое время

Фото babylonburningmediacenter

4. Опасные игры

Фото imgur

5. Необычный лабиринт

Фото stuffmakesmehappy

И еще: Японец лечит синдром гиперактивности, вырезая сказочный мир на листьях: завораживающие фото

6. Наше путешествие начинается

Фото laughspark

7. Бассейн посреди улицы

Фото napozitiv

8. Показалось…

Фото lematin

9. Дверь в другой мир

Фото filmpro

10. Какой интересной получилась велопрогулка

Фото motorage