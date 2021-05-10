Идеально выбранное место, бурное воображение и мастерство художника – и вот перед вами портал в иное измерение. Или нежданные гости оттуда.
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1. Мало кто рискнет гулять в этом месте вечером наедине
Фото cnn.gr
2. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – пляж.
Фото pinterest
3. Дельфин, которого можно погладить в любое время
Фото babylonburningmediacenter
4. Опасные игры
Фото imgur
5. Необычный лабиринт
Фото stuffmakesmehappy
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6. Наше путешествие начинается
Фото laughspark
7. Бассейн посреди улицы
Фото napozitiv
8. Показалось…
Фото lematin
9. Дверь в другой мир
Фото filmpro
10. Какой интересной получилась велопрогулка
Фото motorage