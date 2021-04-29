Кожен листок розповідає нову, унікальну історію. Він – ніби химерна ілюстрація до дитячої книжечки завбільшки з долоню.

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Про художника

На своїй сторінці в інстаграмі художник зізнається, що для нього це відмінний спосіб справлятися з СДУГ – синдром дефіциту уваги та гіперактивності, на який він страждає.

Перш ніж я почав працювати з листям, я вирізав з паперу, але цим не міг привернути до себе особливої ​​уваги. А коли побачив роботу іспанського художника-листоріза, то був шокований. Після цього я почав займатися цим мистецтвом,

– розповідає він.



Тварини на літаючому потязі / Фото lito_leafart

І це дійсно спрацювало, адже він насправді став цікавий людям – зараз його аккаунт має майже 100 тисяч підписників.

У свої роботи митець вкладає чимало праці, витрачаючи години, щоб створити ще один крихітний шедевр. І схоже, він не планує зупинятися.

Цілий світ на одному листку



Комахи вирощують городину / Фото lito_leafart



Сова вчить білченя рахувати / Фото lito_leafart



Звірі на прогулянці / Фото lito_leafart



Сім'я ведмедів / Фото lito_leafart



Заєць-художник / Фото lito_leafart



На кухні / Фото lito_leafart



Мешканці водного світу / Фото lito_leafart



Тваринний цирк / Фото lito_leafart



Білка та кульбаба / Фото lito_leafart



Люди та пінгвіни / Фото lito_leafart