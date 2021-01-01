Людське око здатне розрізняти понад 7 мільйонів різних кольорів. Тому цю здатність людського організму використали багато винахідників, які створили певні предмети відповідних кольорів не просто так.

Ідеї 24 підготували для вас список цих предметів. Ви будете здивовані, адже їх ви точно бачите щоденно.

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1. Світлофор

Червоний, жовтий та зелений – це не випадково вибрані кольори для світлофора. Червоний колір має найбільшу довжину хвилі у видимому спектрі, тому його видно на значно більшій відстані, ніж інші кольори. Жовтий колір має коротшу хвилю, тому цей сигнал світлофора означає "попереджувальну" дію. Натомість в зеленого кольору найкоротша хвиля.

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2. Туалетний папір

Найпопулярніший колір туалетного паперу – білий. Це пов'язано з тим, що основу для туалетного паперу вибілюють. Ця процедура є найбільш економічно вигідною. Деякі виробники додають барвник, але це значно впливає на ціну паперу. В первинному вигляді туалетний папір без відбілювання мав би непривабливий коричневий колір.

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3. Автошина

Гума, яку використовують для виготовлення автомобільних шин насправді біла. Проте під час виробництва до складу додають так звану сажу, яка збільшує міцність та довговічність шин.

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4. Шкільний автобус

Жовтий колір для шкільних автобусів був обраний не просто так, а з метою безпеки. Саме цей колір є найбільш видимий в темноті, тому це допомагає уникнути великої кількості аварій.

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5. Пожежні гідранти

Чи звертали ви увагу на те, що пожежні гідранти різного кольору? Це пов'язано з тим, що кожен колір вказує на те, скільки літрів води може видавати гідрант за одну хвилину. Це надзвичайно важлива інформація для пожежників під час складних ситуацій.

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6. Таксі

У багатьох країнах світу з метою безпеки всі таксі, як і шкільні автобуси, повинні мати жовтий колір.

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7. Літак

Майже в усіх літаках зовнішній корпус пофарбований у білий колір. Це пов'язано з тим, що саме цей колір найбільш ефективно відображає сонячне світло. Це допомагає зменшити шкоду від сонця і запобігти перегріванню літака.

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8. Футбольний м'яч

Спочатку футбольні м'ячі виробляли суто білими. Але пізніше компанія "Adidas" вирішила змінити колір, додавши чорні "плями". Це мало сприяти кращій видимості м'яча і гравцями, і глядачами.

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9. Пішохідний перехід

Контрастне поєднання чорно-білого кольору робить помітним перехід для водіїв ще здалеку. Тому вони встигають сповільнити швидкість авто та уникнути ДТП.

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10. Додатки у вашому смартфоні

Чи помічали ви коли-небудь, що багато логотипів додатків, які ви встановлюєте на свій смартфон здебільшого мають блакитний колір або відтінок синього? Це пов'язано з тим, що люди підсвідомо асоціюють блакитний колір з інтелектом та вишуканістю. Тому виробники використовують легкий спосіб маніпуляції.

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