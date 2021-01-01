Человеческий глаз способен различать более 7 миллионов цветов. Поэтому такую способность человеческого организма использовали много изобретателей, которые создали определенные предметы соответствующих цветов не просто так.

Идеи 24 подготовили для вас список этих предметов. Вы будете удивлены, ведь их вы точно видите ежедневно.

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1. Светофор

Красный, желтый и зеленый – это не случайно выбранные цвета для светофора. Красный цвет имеет наибольшую длину волны в видимом спектре, поэтому его видно на значительно большем расстоянии, чем другие цвета. Желтый цвет имеет более короткую волну, поэтому этот сигнал светофора означает "предупредительное" действие. А в зеленого цвета самая короткая волна.

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2. Туалетная бумага

Самый популярный цвет туалетной бумаги – белый. Это связано с тем, что основу для туалетной бумаги отбеливают. Эта процедура является наиболее экономически выгодной. Некоторые производители добавляют краситель, но это значительно влияет на цену бумаги. В первоначальном виде туалетная бумага без отбеливания должна иметь некрасивый коричневый цвет.

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3. Автошина

Резина, используемая для изготовления автомобильных шин на самом деле белая. Однако при производстве в состав добавляют так называемую сажу, которая увеличивает прочность и долговечность шин.

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4. Школьный автобус

Желтый цвет для школьных автобусов был выбран не просто так, а в целях безопасности. Именно этот цвет является наиболее видимый в темноте, поэтому это помогает избежать большого количества аварий.

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5. Пожарные гидранты

Обращали ли вы внимание на то, что пожарные гидранты разного цвета? Это связано с тем, что каждый цвет указывает на то, сколько литров воды может выдавать гидрант за одну минуту. Это очень важная информация для пожарных во время сложных ситуаций.

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6. Такси

Во многих странах мира в целях безопасности все такси, как и школьные автобусы, должны иметь желтый цвет.

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7. Самолет

Почти во всех самолетах внешний корпус окрашен в белый цвет. Это связано с тем, что именно этот цвет наиболее эффективно отражает солнечный свет. Это помогает уменьшить вред от солнца и предотвратить перегрев самолета.

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8. Футбольный мяч

Сначала футбольные мячи делали чисто белыми. Но позже компания "Adidas" решила изменить цвет, добавив черные "пятна". Это должно было способствовать лучшей видимости мяча и игроками, и зрителями.

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9. Пешеходный переход

Контрастное сочетание черно-белого цвета делает заметным переход для водителей издалека. Поэтому они успевают замедлить скорость авто и избежать ДТП.

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10. Приложения в вашем смартфоне

Замечали ли вы когда-нибудь, что многие логотипы приложений, которые вы устанавливаете на свой смартфон в основном имеют голубой цвет или оттенок синего? Это связано с тем, что люди подсознательно ассоциируют голубой цвет с интеллектом и изысканностью. Поэтому производители используют легкий способ манипуляции.

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