10 оригинальных товаров, которые хотел бы получить каждый: фото
Талантливые и креативные люди не могут усидеть на месте. Они постоянно что-то делают, придумывают, удивляют мир и дарят окружающим положительные эмоции. Не всегда результат их работы становится всемирно известным, поэтому даже достойные изделия могут остаться без внимания.
Идеи 24 подготовили для вас подборку уникальных вещей, о существовании которых мало кто знает, но точно хотел бы себе получить.
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1. Оригинальная деревянная заколка для волос
Фото m.scooper.news
2. Деревянная ванна
Фото ba-bamail
3. Дом в виде сказочного замка
Фото brightside.me
4. Изысканный аксессуар для волос, который ночью светится
Фото brightside
5. Деревянная хижина в красивом лесу
Фото m.scooper.news
6. Дом для домашних любимцев в виде дерева
Фото customcatcribs
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7. Оригинальные матовые стаканы с нестандартным дизайном
Фото m.scooper.news
8. Крошечный талисман, вырезанный из косточки из авокадо
Фото spaly
9. Скульптура из проволоки и пластилина
Фото brightside.me
10. Сумка в виде совы
Фото figyelj
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