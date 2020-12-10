Талантливые и креативные люди не могут усидеть на месте. Они постоянно что-то делают, придумывают, удивляют мир и дарят окружающим положительные эмоции. Не всегда результат их работы становится всемирно известным, поэтому даже достойные изделия могут остаться без внимания.

Идеи 24 подготовили для вас подборку уникальных вещей, о существовании которых мало кто знает, но точно хотел бы себе получить. Читайте также: Вещи, которые изменились до неузнаваемости: 30 фото до и после 1. Оригинальная деревянная заколка для волос Фото m.scooper.news 2. Деревянная ванна Фото ba-bamail 3. Дом в виде сказочного замка Фото brightside.me 4. Изысканный аксессуар для волос, который ночью светится Фото brightside 5. Деревянная хижина в красивом лесу Фото m.scooper.news 6. Дом для домашних любимцев в виде дерева Фото customcatcribs Интересно: Как выбрать полезные вещи для дома: 10 товаров с AliExpress, которые вы захотите купить 7. Оригинальные матовые стаканы с нестандартным дизайном Фото m.scooper.news 8. Крошечный талисман, вырезанный из косточки из авокадо Фото spaly 9. Скульптура из проволоки и пластилина Фото brightside.me 10. Сумка в виде совы Фото figyelj