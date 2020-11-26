Вибір навіть "найдрібніших" речей, як правило, займає не одну годину вільного часу. Адже потрібно порівняти характеристики, можливості того чи іншого прибору, ціни тощо.

Напередодні "чорної п'ятниці" Ідеї 24 підготували для вас добірку практичних товарів для дому, які ви можете придбати на AliExpress із приємною знижкою.

Читайте також: Як швидко навести порядок у домі: 20 корисних лайфхаків

1. Безконтактний диспансер для мила

Пристрій працює автоматично, тобто не варто нічого натискати. Піднесіть руку до дозатора і ви отримаєте стандартну "порцію" мила для миття рук. Пристрій не вимагає якихось оригінальних засобів. Підійде будь-яке рідке мило, розмішане з водою у пропорції 1:1.

Фото aliexpress

2. Світлодіодна LED стрічка

Оригінальна річ, яка стане класним елементом декору напередодні Новорічних свят. Має панель для перемикання кольорів, в якій вбудований датчик руху. Тому перемикати колір підсвітки ви зможете лише провівши біля перемикача рукою.

Фото ed.1-tech

3. Очищувач повітря

Незамінна річ для алергіків, адже повністю очищає повітря від забруднюючих часточок і поглинає 99,97% побутового пилу. Пристрій розрахований на кімнату, яка має площу не більше 10 квадратних метрів.

Фото shpock

4. Дзеркальні наклейки

Потрібна річ для тих, хто не має не лише дзеркала, а й місця для нього. Такі наклейки можна прикріпити на стіні, на шафі, поличці тощо. Можете обрати наклейки різного розміру і експериментувати для оновлення інтер'єру.

Фото romwe

Цікаво: 15 речей для квартири, які змусять вас почувати себе, як на природі

5. "Розумна" лампочка

Завдяки їй ви матимете можливість керувати світлом навіть не встаючи з ліжка. Для цього варто лише встановити спеціальний додаток. Так, лампочка може світитися багатьма кольорами, яскравість яких можна регулювати.

Фото dhgate

6. Світильник-нічник у вигляді місяця

Такий світильник вішається на стіну, має надзвичайно реалістичний дизайн і пульт керування. Чудова річ для дитячої кімнати або для спальні.

Фото aliexpress

7. Автомат для видачі корму тваринам

Пристрій видає стандартну порцію корму тоді, коли миска домашнього улюбленця повністю спорожніла. Дуже зручна та практична річ.

Фото aliexpress

8. Плед або капці з підігрівом

Корисна річ для тих, хто постійно мерзне і не хоче настання зими. У капці та плед вбудовані USB-кабелі, тому ви можете одночасно грітися і займатися потрібними справами по дому або спати під теплим пледом.

Фото aliexpress

9. Електрична турка для кави

Зручна та практична кавоварка, яка працює за принципом електрочайника. Зручно, легко, компактно.

Фото cezve

10. Термостійке накриття для газової плити

Завдяки такій знахідці вам не доведеться так часто мити плитку, докладаючи для цього багато зусиль. Варто лише періодично ополіскувати накриття.

Фото bol