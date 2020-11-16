10 необычных аксессуаров для телефона, которые пригодятся в повседневной жизни
Появление смартфонов в нашей жизни привела к возникновению многих различных аксессуаров, которые дополняют работу мобильного телефона, упрощают нашу жизнь, предоставляют дополнительные функции или просто дарят положительные эмоции от использования милых и забавных приложений к нашему гаджету.
Идеи 24 собрали для вас самые оригинальные и милые аксессуары, которые точно вам понравятся.
Автомобильный держатель для телефона
Это не обычный аксессуар, а вещь, которая вызовет улыбку и приятные эмоции. Держатель сделан в виде панды и подходит для телефона с диагональю экрана 4-6 дюймов.
Милый и забавный держатель для телефона в авто / Фото AliExpress
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Подставка для телефона
Универсальная вещь, которую можно использовать не только в авто, но и дома. С помощью оригинального держателя вы сможете просматривать фильмы, читать книги или говорить по видеосвязи.
Оригинальный держатель в виде паука / Фото AliExpress
Держатель-котик
Держатель в виде одного или нескольких котов – нестандартный вариант удобного расположения и фиксации планшета, электронной книги или телефона.
Фото AliExpress
Чехол в виде любимых персонажей мультфильма или сериала
Чехол – это не только защита для вашего телефона. Это также элемент вашего стиля и образа. Если хотите выглядеть ярко – такой чехол для вас.
Практичная, яркая и оригинальная вещь / Фото mermaidcase
Зарядное устройство без кабеля
Изобретение, о котором вы мечтали – устройство, позволяющее заряжать телефон без подключения кабеля в специальное "гнездо" телефона. Стоит только положить телефон на специальное устройство – и вуаля – процесс зарядки начато.
Фото mob-mobile
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Фантазии со стилусом
Если вам не удобно пользоваться телефоном двумя руками и вы нуждаетесь в стилусе – вот оригинальный вариант этого аксессуара. С ним ваша жизнь не будет такой, как раньше.
Оригинальный стилус / Фото mob-mobile
Зажим для проводных наушников
Если вы сторонник проводных наушников, то у вас постоянно возникает проблема их распутывания. Этот аксессуар точно облегчит вашу жизнь и сэкономит время.
Нестандартный зажим для проводных наушников / Фото AliExpress
Попсокет в виде мультяшных персонажей
Попсокет – это универсальный держатель для телефона. Его также можно использовать как подставку. Практичный, милый, яркий. Разве вы не хотели бы себе такой аксессуар?
Оригинальный держатель-подставка / Фото Сase-place
Дыхательное зарядное устройство
Если ваш телефон выключился, а вам нужно его "зарядить" – воспользуйтесь специальным зарядным устройством. Вам для этого лишь понадобится специальный аксессуар и ... ваше дыхание.
Фото mob-mobile
Шестое чувство
Именно так можно назвать наиболее оригинальный и необычный аксессуар для телефона, который при сканировании вещества может определить его состав. Кроме этого, сканер определяет уровень зрелости фруктов и уровень влаги в земле.
Молекулярный сканер / Фото mob-mobile
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