Сів за кермо – увімкни мозок: 10 водіїв, які забули це зробити

11:17

На водійських курсах інструктори невтомно повторюють: відколи ви сіли за кермо, від вас залежить не лише ваше життя, а й життя ваших пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Проте деякі слухачі, щойно отримавши права, витрушують почуте з пам'яті, наче пісок із вух.