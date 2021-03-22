Послугами таксі користується багато людей. Попри низку міфів, які стосуються професії таксиста, робота водієм таксі надзвичайно складна, адже потребує максимальної концентрації та уваги.

22 березня відзначається Міжнародний день таксиста, тому ми підготували для вас 7 фішок, про які водії нікому не розповідають.

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Заднє сидіння автомобіля найбрудніше

Наскільки б сильно водій не любив свій автомобіль, він все одно не може собі дозволити щоденно їздити в автохімчистку. Саме тому таксисти стверджують, що найбруднішим місцем в автомобілі зажди є задні сидіння. Здебільшого усі пасажири займають саме ті місця і під час поїздки п'ють каву, сік, чай або навіть їдять.

Найбруднішим місцем в таксі є заднє сидіння / Фото 59

Більшість таксистів порядні

Попри те, що від пасажирів можна почути скарги про недобросовісність водіїв, більшість із працівників насправді порядні та приязні. Усе залежить від людини та її принципів по життю, а не від професії, яку вона обіймає. Саме тому, забувши речі в таксі, більшість водіїв повернуть усе, що ви загубили.

Таксисти теж люблять чайові

Якщо вам сподобалося чисте авто, приємна бесіда з водієм, його професійність та вправність на дорозі, можете віддячити водієві чайовими, заплативши трохи більше обумовленої суми.

Залишайте таксистам чайові / Фото Hostingkartinok

Торг з таксистами недоречний

Усі таксисти не люблять, коли клієнт починає торгуватися. Особливо дратують водіїв ті, хто їде на коротку відстань і починає говорити за зниження ціни. Є зазначена сума, яку потрібно сплатити. Клієнт апріорі на неї погодився. Торг просто недоречний у такій ситуації.

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Не коментуйте дії водія і не давайте без потреби поради

Усіх водіїв дратують клієнти, які постійно намагаються давати свої поради стосовно побудови маршруту чи поїздки на певній ділянці вулиці. Така поведінка може призвести до того, що водій відволічеться на ваші розмови та в результаті не впорається з керуванням. Поради водію можете давати тоді, коли він сам у вас про це попросить.

Не коментуйте роботу таксиста під час поїздки / Фото Shkolazhizni

Електронні додатки

Для таксистів, які користуються спеціальними додатками надзвичайно важливо мати хороший рейтинг. Тому після поїздки оцініть заслужено якість професійних навичок водія, його доброзичливість та комфортність авто.

Час пік

Залежно від району, в якому працює таксист, є години, коли у водіїв може бути багато роботи. Саме тому таксисти не очікують 24 години на добу на замовлення. Вони просто "ловлять" своїх клієнтів у час пік.

Таксисти мають найбільше замовлень у час пік / Фото Vinbazar