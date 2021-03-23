На водительской курсах инструкторы устали повторять: с тех пор, как вы сели за руль, от вас зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших пассажиров и других участников дорожного движения. Однако некоторые слушатели, только получив права, вытряхивают услышанное из памяти, как песок из ушей.

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