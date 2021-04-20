10 людей, які вкладають душу у свою роботу: вражаючі фото

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Джерело:

Figyelj

Дуже класно, коли працівники знаходяться на своєму місці. Завдяки цьому вони, як правило, ідеально виконують свою роботу і вражають усіх навколо довершеним результатом.

Ми пропонуємо вам переглянути фото, на яких показано ідеальний результат роботи працівників, які по-справжньому вклали душу у свою роботу.

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1. Гойдалка для дитини й для мами

Фото figyelj

2. Дверна ручка з підставкою в туалеті

Фото figyelj

3. Металева соломинка з фільтром для коктейлів

Фото figyelj

4. Гойдалки, на яких можна зарядити телефон

Фото figyelj

5. Дошка в класі для зберігання скейтів

Фото figyelj

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6. Міністудія запису в університетській бібліотеці

Фото figyelj

7. Дверна ручка з ультрафіолетовим освітленням для перевірки валюти

Фото figyelj

8. Папір можна стягувати і зверху, і знизу

Фото figyelj

9. Комплект "трійка" у зовсім іншому формат

Фото figyelj

10. Кнопка "ще трохи" на тостері

Фото figyelj