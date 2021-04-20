Дуже класно, коли працівники знаходяться на своєму місці. Завдяки цьому вони, як правило, ідеально виконують свою роботу і вражають усіх навколо довершеним результатом.

Ми пропонуємо вам переглянути фото, на яких показано ідеальний результат роботи працівників, які по-справжньому вклали душу у свою роботу. Цікаво: 10 спритників, які знайшли вихід із безнадійної ситуації: зацініть фото 1. Гойдалка для дитини й для мами Фото figyelj 2. Дверна ручка з підставкою в туалеті Фото figyelj 3. Металева соломинка з фільтром для коктейлів Фото figyelj 4. Гойдалки, на яких можна зарядити телефон Фото figyelj 5. Дошка в класі для зберігання скейтів Фото figyelj І ще Майстер чи ломайстер: 15 робіт, за які треба було не платити, а штрафувати 6. Міністудія запису в університетській бібліотеці Фото figyelj 7. Дверна ручка з ультрафіолетовим освітленням для перевірки валюти Фото figyelj 8. Папір можна стягувати і зверху, і знизу Фото figyelj 9. Комплект "трійка" у зовсім іншому формат Фото figyelj 10. Кнопка "ще трохи" на тостері Фото figyelj