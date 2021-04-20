10 людей, які вкладають душу у свою роботу: вражаючі фото
Дуже класно, коли працівники знаходяться на своєму місці. Завдяки цьому вони, як правило, ідеально виконують свою роботу і вражають усіх навколо довершеним результатом.
Джерело:Figyelj
Ми пропонуємо вам переглянути фото, на яких показано ідеальний результат роботи працівників, які по-справжньому вклали душу у свою роботу.
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1. Гойдалка для дитини й для мами
Фото figyelj
2. Дверна ручка з підставкою в туалеті
Фото figyelj
3. Металева соломинка з фільтром для коктейлів
Фото figyelj
4. Гойдалки, на яких можна зарядити телефон
Фото figyelj
5. Дошка в класі для зберігання скейтів
Фото figyelj
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6. Міністудія запису в університетській бібліотеці
Фото figyelj
7. Дверна ручка з ультрафіолетовим освітленням для перевірки валюти
Фото figyelj
8. Папір можна стягувати і зверху, і знизу
Фото figyelj
9. Комплект "трійка" у зовсім іншому формат
Фото figyelj
10. Кнопка "ще трохи" на тостері
Фото figyelj
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