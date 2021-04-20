Очень классно, когда работники находятся на своем месте. Благодаря этому они, как правило, идеально выполняют свою работу и поражают всех вокруг совершенным результатом.

Мы предлагаем вам посмотреть фото, на которых показано идеальный результат работы сотрудников, которые по-настоящему вложили душу в свою работу. Интересно: 10 умников, которые нашли выход из безнадежной ситуации: зацените фото 1. Качели для ребенка и для мамы Фото figyelj 2. Дверная ручка с подставкой в туалете Фото figyelj 3. Металлическая соломинка с фильтром для коктейлей Фото figyelj 4. Качели, на которых можно зарядить телефон Фото figyelj 5. Доска в классе для хранения скейтов Фото figyelj И еще Мастер или ломастер: 15 работ, за которые надо было не платить, а штрафовать 6. Министудия записи в университетской библиотеке Фото figyelj 7. Дверная ручка с ультрафиолетовым освещением для проверки валюты Фото figyelj 8. Бумагу можно брать и сверху, и снизу Фото figyelj 9. Комплект "тройка" в совершенно другом формате Фото figyelj 10. Кнопка "еще немного" на тостере Фото figyelj