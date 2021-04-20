10 человек, которые вкладывают душу в свою работу: впечатляющие фото
Очень классно, когда работники находятся на своем месте. Благодаря этому они, как правило, идеально выполняют свою работу и поражают всех вокруг совершенным результатом.
Источник:Figyelj
Мы предлагаем вам посмотреть фото, на которых показано идеальный результат работы сотрудников, которые по-настоящему вложили душу в свою работу.
Интересно: 10 умников, которые нашли выход из безнадежной ситуации: зацените фото
1. Качели для ребенка и для мамы
Фото figyelj
2. Дверная ручка с подставкой в туалете
Фото figyelj
3. Металлическая соломинка с фильтром для коктейлей
Фото figyelj
4. Качели, на которых можно зарядить телефон
Фото figyelj
5. Доска в классе для хранения скейтов
Фото figyelj
И еще Мастер или ломастер: 15 работ, за которые надо было не платить, а штрафовать
6. Министудия записи в университетской библиотеке
Фото figyelj
7. Дверная ручка с ультрафиолетовым освещением для проверки валюты
Фото figyelj
8. Бумагу можно брать и сверху, и снизу
Фото figyelj
9. Комплект "тройка" в совершенно другом формате
Фото figyelj
10. Кнопка "еще немного" на тостере
Фото figyelj
Поделиться новостью