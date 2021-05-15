Легендарні продукти з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію

У 90-ті роки, які залишилися в історії як період шалених ринкових цін і тотального дефіциту, ми та наші батьки раділи будь-якому товару, який вдавалося піймати в магазині. А мати на столі імпортні продукти взагалі вважалось ознакою достатку.
Жуйки, пакетований чай, яскраві льодяники не викликають у сучасного споживача такого захвату. І все ж таки, переглядаючи фото товарів із минулих років, мимохіть впадаєш у ностальгію...
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1. Напій YUPI, який можна було швидко приготувати й порадувати цілу родину під час великих застіль
Фото 100sp
2. Згущене молоко
Фото oren
3. Чай Pickwick
Фото glavcom
4. Яскраві льодяники
Фото goodfood
5. Легендарні цукерки
Фото irecommend
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6. "Морські камінці"
Фото sovkusom
7. Жуйки Turbo з наліпками
Фото flickriver
8. Маргарин Rama
Фото pinterest
9. Жувальні фруктові цукерки
Фото gevathka
10. Іриски, які обожнювали і діти й дорослі
Фото twitter