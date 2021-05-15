Легендарні продукти з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію

17:48

У 90-ті роки, які залишилися в історії як період шалених ринкових цін і тотального дефіциту, ми та наші батьки раділи будь-якому товару, який вдавалося піймати в магазині. А мати на столі імпортні продукти взагалі вважалось ознакою достатку.