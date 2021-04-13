Ностальгійні фото, які миттю відправлять вас у дитинство
Ці фото викличуть у вас найприємніші емоції, нагадають найкращі моменти з минулого, змусять ностальгувати і сумувати. Усі вони про те, без чого ви не могли уявити своє дитинство.
Джерело:24 канал
Пропонуємо вам зручненько вмоститися, запастися попкорном, насолоджуватися переглядом і трішки ностальгувати.
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1. Фото, зроблене у фотобудці
Фото boredpanda
2. Наклейки з жуйок
Фото youla
3. Резинки для ігор, без яких важко було уявити позашкільний час
Фото pinterest
4. "Павучок", без якого важко уявити будь-який дитячий майданчик
Фото yahooeu
5. Телефонні будки
Фото a-dedushkin.livejournal
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6. Печиво, для надання форми якого використовували м'ясорубку
Скриншот з youtube
7. Автомобіль на педалях
Фото wuzzup
8. Касетний плеєр
Фото porosenka
9. Такий велосипед і досі в багатьох зберігається
Фото alex
10. "Просто додай води"
Фото vilingstore
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