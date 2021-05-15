Жуйки, пакетований чай, яскраві льодяники не викликають у сучасного споживача такого захвату. І все ж таки, переглядаючи фото товарів із минулих років, мимохіть впадаєш у ностальгію...

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1. Напій YUPI, який можна було швидко приготувати й порадувати цілу родину під час великих застіль

Фото 100sp

2. Згущене молоко

Фото oren

3. Чай Pickwick

Фото glavcom

4. Яскраві льодяники

Фото goodfood

5. Легендарні цукерки

Фото irecommend

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6. "Морські камінці"

Фото sovkusom

7. Жуйки Turbo з наліпками

Фото flickriver

8. Маргарин Rama

Фото pinterest

9. Жувальні фруктові цукерки

Фото gevathka

10. Іриски, які обожнювали і діти й дорослі

Фото twitter