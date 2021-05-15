Жвачки, пакетированный чай, яркие леденцы не вызывают у современного потребителя былого восторга. И все же, просматривая фото товаров из прошлых лет, невольно впадаешь в ностальгию...
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1. Напиток YUPI, который можно было быстро приготовить и порадовать всю семью во время больших застолий
Фото 100sp
2. Сгущенное молоко
Фото oren
3. Чай Pickwick
Фото glavcom
4. Яркие и вкусные леденцы
Фото goodfood
5. Легендарные конфеты
Фото irecommend
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6. "Морские камушки"
Фото sovkusom
7. Жвачки Turbo с наклейками
Фото flickriver
8. Маргарин Rama
Фото pinterest
9. Жевательные фруктовые конфеты
Фото gevathka
10. Ириски, которые обожали и дети и взрослые
Фото twitter