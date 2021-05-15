Жвачки, пакетированный чай, яркие леденцы не вызывают у современного потребителя былого восторга. И все же, просматривая фото товаров из прошлых лет, невольно впадаешь в ностальгию...

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1. Напиток YUPI, который можно было быстро приготовить и порадовать всю семью во время больших застолий

Фото 100sp

2. Сгущенное молоко

Фото oren

3. Чай Pickwick

Фото glavcom

4. Яркие и вкусные леденцы

Фото goodfood

5. Легендарные конфеты

Фото irecommend

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6. "Морские камушки"

Фото sovkusom

7. Жвачки Turbo с наклейками

Фото flickriver

8. Маргарин Rama

Фото pinterest

9. Жевательные фруктовые конфеты

Фото gevathka

10. Ириски, которые обожали и дети и взрослые

Фото twitter