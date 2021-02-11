Якщо ви любите подорожувати на самоті або так склалося, що ви опинилися в безвихідній ситуації, тому змушені відправитися в мандрівку на одинці, обов'язково дотримуйтеся певних правил. Ви самостійно повинні забезпечити собі спокійний та безтурботний відпочинок, який пройде без різних неприємних інцидентів.

Ми підготували для вас 10 рекомендацій, завдяки яким ви зможете весело, цікаво та захопливо відпочити навіть без компанії.

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Розкажіть найближчим деталі мандрівки

Незалежно від того, чи ви планували цю поїздку давно чи ідея виникла спонтанно, ви повинні повідомити рідних про свої плани. Зокрема, повідомте місто, в яке відправляєтеся, приблизний час перебування, адресу, де ви зупинитеся та інші деталі. Ваші близькі повинні знати хоча б приблизне місце перебування.

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Вчасно нагадуйте про себе

Якщо ви плануєте постійно десь пересуватися, радимо повідомляти про це друзів, батьків чи інших близьких людей. Їм можна написати повідомлення або зателефонувати. Як варіант, усі свої плани повідомляти короткому списку знайомих в соцмережах.

Розумно розподіліть фінанси

Якщо ви маєте ювелірні прикраси, краще не носіть їх із собою. А всі кошти, які ви маєте, розділіть на різні банківські картки й зберігайте їх окремо одна від одної. Так ви зменшите ризик залишитися без коштів до мінімуму.

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Гроші

Збираючись у мандрівку, ви повинні мати "заначку" коштів на непередбачувані випадки. Тобто ви ці гроші використовувати на дрібниці та розваги не будете, але якщо щось піде не по плану і ви опинитеся в безвихідній ситуації, відкладені кошти вам точно знадобляться.

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Інформація про мандрівника

Якщо ви часто подорожуєте, радимо мати завжди із собою браслет або жетон із вашими даними. На ньому, зокрема, має бути прізвище та ім'я, дата народження, місце проживання і контактний номер.

Місцеві звичаї

Приїхавши в нову країну, ви повинні поводитися "правильно", тобто дотримуватися традицій місцевого населення. Не варто виділятися чи провокувати жителів своїм виглядом, словами та діями. Поводьтеся ввічливо і тактовно. Майте повагу до інших культур чи релігій.

Будьте обережні з новими знайомими

Приїхавши в нове місто чи країну, будьте обережні з новими знайомими. Не довіряйте важливі секрети, не гуляйте в закинутих місцях і при мінімальній підозрі про небезпеку відправляйтеся в людні місця або в поліцію чи до охорони готелю.

Відпочинок

У мандрівці у вас насичені дні, оскільки ви багато ходите, маєте різний спектр емоцій та вражень, тому вам вкрай необхідно відпочивати. Ми радимо спати достатню кількість годин, і при потребі не змушувати себе на певні подвиги. Проводьте час так, щоб вам було комфортно та цікаво.

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Місцева їжа

Так, в подорожі вас може зацікавити місцева кухня, але не поспішайте все пробувати. Ваш організм може "не прийняти" незвичні страви, тому відпочинок зіпсується повністю. Поступово звикайте до нової для вас їжі.

Транспорт в оренду

У багатьох країнах працівники служб, які надають в оренду транспорт мають хитрі "фішки". Зокрема, повертаючи автомобіль вам можуть заявити, що незначні подряпини чи інші пошкодження – це ваша провина. Навіть якщо ви тут ні до чого, вас можуть змусити сплатити штраф. Тому перед тим, як орендувати транспорт добре подумайте, чи вам це потрібно і по можливості почитайте відгуки про відповідну компанію.

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