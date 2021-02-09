Збираючись в мандрівку ви можете забути вимкнути світло або навіть нагодувати кота. Але ви точно повинні пам'ятати про список речей, які неодмінно потрібно брати з собою в подорож автомобілем.

Завжди перед поїздкою уважно перевіряйте список і пам'ятайте, що це допоможе вам зекономити ваш дорогоцінний час і вам не доведеться повертатися по те, що ви забули взяти.

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Документи

Під час будь-якої поїздки на авто ви повиванні з собою возити певні документи. Зокрема, свідоцтво про реєстрацію автомобіля, водійське посвідчення, паспорт, а також страховку.

Якщо ви збираєтеся за кордон, візьміть з собою закордонний паспорт з візою (якщо це потрібно), міжнародну страховку для вас та на авто. Також радимо брати з собою роздруківки підтвердження бронювання готелю, копії закордонного паспорта тощо.

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Компресор

У дорозі можуть трапитися найбільш непередбачувані ситуації. Їх можна уникнути. Для цього радимо брати компресор. Навіть якщо він не знадобиться для авто, ним можна "накачати" матрац чи інші надувні речі.

Відеореєстратор

Цей пристрій може стати гарантією вашої безпеки та спокою. Він також захистить у непередбачуваних ситуація і попередить, якщо на вашому шляху ви зможете зустріти поліцію.

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GPS-інформер

Якщо у вас є відеореєстратор, але він не підтримує відповідну функцію, ви можете купити GPS-інформер окремо. Цей пристрій зможе повідомляти вас про всі можливі перепони на дорозі у вашій мандрівці.

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Термосумка

Іноді хочеться поїсти улюблену домашню їжу замість того, щоб відвідувати придорожні кафе. Термосумка збереже якість та свіжість улюблених смаколиків. Окрім цього, в ній можна зберігати воду, сік, компот тощо.

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Набір автомобіліста

В ідеалі такий набір має бути в автівці постійно. Періодично його потрібно поповнювати. Усі складові набору можна використовувати тоді, коли у вас зламався автомобіль. Цей набір може мати різні складові. Під час покупки вам варт обирати той, який найбільше підійде вашому автомобілю.

Аптечка

Якщо у вашому автомобілі не виявилося дорожньої аптечки, купіть її окремо. Так ви отримаєте стандартний медичний набір. Але його варто поповнити тими ліками, які знадобляться вам. Тобто ті, яких саме ви потребуватимете в певних ситуаціях.

Пускозарядний пристрій

Ніхто не застрахований від того, що акумулятор може розрядитися. Ця річ є важливою у подорожах, адже завдяки їй ви зможете уникнути стресових ситуацій і поганого настрою.

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