Если вы любите путешествовать в одиночестве или так сложилось, что вы оказались в безвыходной ситуации, поэтому вынуждены отправиться в путешествие в одиночку, обязательно придерживайтесь определенных правил. Вы самостоятельно должны обеспечить себе спокойный и безмятежный отдых, который пройдет без всяких неприятных инцидентов.

Мы подготовили для вас 10 рекомендаций, благодаря которым вы сможете весело, интересно и увлекательно отдохнуть даже без компании.

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Расскажите близким детали путешествия

Независимо от того, вы планировали эту поездку давно ли идея возникла спонтанно, вы должны сообщить родным о своих планах. В частности, сообщите город, в который отправляетесь, примерное время пребывания, адрес, где вы остановитесь и другие детали. Ваши близкие должны знать хотя бы приблизительное местонахождение.

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Вовремя напоминайте о себе

Если вы планируете постоянно где-то передвигаться, советуем сообщать об это для друзей, родителей или других близких людей. Им можно написать сообщение или позвонить. Как вариант, все свои планы можно сообщать коротко в соцсетях.

Разумно распределите финансы

Если вы имеете ювелирные украшения, лучше не носите их с собой. А все средства, которые у вас есть, разделите на различные банковские карточки и храните их отдельно друг от друга. Так вы уменьшите риск остаться без средств к минимуму.

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Деньги

Собираясь в путешествие, вы должны иметь "заначку" на непредвиденные случаи. То есть вы эти деньги использовать на мелочи и развлечения не будете, но если что-то пойдет не по плану и вы окажетесь в безвыходной ситуации, отложенные средства вам точно понадобятся.

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Информация о путешественнике

Если вы часто путешествуете, рекомендуем иметь всегда с собой браслет или жетон с вашими данными. На нем, в частности, должна быть фамилия и имя, дата рождения, место жительства и контактный номер.

Местные обычаи

Приехав в новую страну, вы должны вести себя "правильно", то есть следовать традициям местного населения. Не стоит выделяться или провоцировать жителей своим видом, словами и действиями. Обращайтесь вежливо и тактично. Имейте уважение к другим культурам или религиям.

Будьте осторожны с новыми знакомыми

Приехав в новый город или страну, будьте осторожны с новыми знакомыми. Не доверяйте им важные секреты, не гуляйте в заброшенных местах и ​​при минимальном подозрении об опасности отправляйтесь в людные места, в полицию или к охране отеля.

Отдых

В путешествии у вас насыщенные дни, поскольку вы много ходите, имеете разный спектр эмоций и впечатлений, поэтому вам крайне необходимо отдыхать. Мы советуем спать достаточное количество часов, и при необходимости не заставлять себя на определенные подвиги. Проводите время так, чтобы вам было комфортно и интересно.

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Местная еда

В путешествии вас может заинтересовать местная кухня, но не спешите все пробовать. Ваш организм может "не принять" необычные блюда, поэтому отдых испортится полностью. Постепенно привыкайте к новой для вас пищи.

Транспорт в аренду

Во многих странах работники служб, которые предоставляют в аренду транспорт имеют хитрые "фишки". В частности, возвращая автомобиль вам могут заявить, что незначительные царапины или другие повреждения – это ваша вина. Даже если вы здесь ни при чем, вас могут заставить заплатить штраф. Поэтому перед тем, как арендовать транспорт хорошо подумайте, нужно ли вам это и по возможности почитайте отзывы о соответствующей компании.

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