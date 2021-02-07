Відпочинок на природі – це гарне проведення часу не лише влітку, а й узимку. Проте трапляються непередбачувані ситуації, які можуть зіпсувати наш настрій, погано вплинути на проведення дозвілля чи взагалі скасувати поїздку. Якщо хочете цього уникнути, ви повинні знати найпоширеніші лайфхаки для відпочинку на природі.

Джерело: 24 канал

Маючи певні знання, ви зможете забезпечити собі класний відпочинок та гарний настрій.

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Комарі

Якщо ви поїхали на природу і забули із собою спрей чи крем від комарів – не проблема. Просто киньте у вогонь хвойну гілку. Як варіант, можна використовувати так само шавлію. Від запаху такого диму шкідники точно зникнуть. Окрім цього, якщо вам набридли мурахи, посипте стіл чи іншу поверхню корицею.

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Мило

Не варто брати з собою в похід чи на пікнік рідке або навіть великий шматок твердого мила. Ви можете зекономити місце в рюкзаку просто нарізавши мило на маленькі кубики. Кожного разу, коли вам потрібно буде помити руки, ви зможете брати мініатюрні шматочки й одразу їх змилювати.

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Вогонь

Якщо вам потрібно швидко розвести вогонь, можете скористатися восковими або парафіновими свічками. Як варіант також можуть згодитися ватні тампони або диски, просочені воском чи вазеліном. Окрім цього, зауважте, що звичайний пластилін також горить дуже добре.

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Їжа

Трапляються ситуації, коли потрібно розігріти їжу без вогню. Для цього шматочки шашлику, спечену картоплю чи інші овочі можна загорнути у фольгу і поскладати на відкритому для сонця місці. Через деякий час ваша їжа буде теплою.

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Спеції

Якщо із собою вам потрібно взяти сіль, перець чи інші спеції, можете використати маленькі місткості. Наприклад, коробку із сірників, "Кіндер-сюрпризу" чи "Тік-таку".

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Подушка

Якщо ви в поході зрозуміли, що забули свою улюблену подушку – не біда. Це легко можна виправити, наповнивши чохол від спальника будь-яким одягом. Це легко, зручно і практично. Іноді такий варіант навіть кращий, ніж постійно носити із собою подушку.

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Охолодження напоїв

У кожного любителя пікніків здебільшого є термосумка. Але якщо ви досі її не придбали, можете альтернативним шляхом зберігати напої холодними. Для цього у великий контейнер відправте баночки улюблених напоїв і додайте туди кубики льоду. Температура напоїв не змінюватиметься впродовж тривалого часу. Окрім цього, для більш тривалої підтримки температури напоїв у контейнер можна складати заморожені губки для миття посуду, які попереднього просочувалися водою.

Посуд

На природі дуже важко зберігати посуд, адже завжди потрібно знайти надійне чисте місце (особливо, якщо це похід на кілька днів). У таких випадках до гілки чи стовбура дерева потрібно прив'язати шнурок і зачіплювати до нього тарілки, казанки та кружки із саморобними гачками. Для зберігання круп можна використати розкриту парасольку, підвішену зворотною стороною до гілки дерева. Рекомендуємо усі продукти накрити тканиною.

Банки та пляшки

Якщо на вулиці сильний вітер, а ви не можете обійтися без свічок, використайте жерстяні банки, заховавши в них свічки. Подібним чином можна "зберегти" туалетний папір. Для цього його варто "заховати" у пластикову пляшку і зробити акуратний горизонтальний надріз.

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Одяг

Якщо ви вибралися на природу в холодну пору року, обов'язково подбайте про свій одяг. Не варто брати багато теплих незручних кофт. Запам'ятайте основні принципи щодо одягу для походу. Спочатку одягніть термобілизну, потім флісову кофту і наприкінці куртку. Такий одяг допоможе максимально комфортно себе почувати та при цьому не мерзнути.

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