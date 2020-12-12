Каждый из нас на работе может допускать ошибки. Соответственно, кто-то исправляет недостатки, а кому-то придется хорошо потрудиться, чтобы исправить ситуацию.

Идеи 24 сделали для вас подборку смешных фото с непредсказуемыми, а местами даже абсурдными ошибками работников. Читайте также: 15 обычных вещей, которые получили неожиданное улучшение: фото 1. Кажется, когда здесь работники "ставили" столб, дорога явно была узкая Фото reddit 2. Владелец этого дома, видимо, решил позаботиться об удобствах грабителей Фото top30news 3. Не стоит так долго ходить. Просто сядьте и отдохните Фото figyelj 4. Очень "практическое" зеркало в дамской комнате Фото top30news Интересно: 10 обычных вещей, о скрытых функциях которых мы даже не догадывались 5. Сточная труба на "пьедестале" Фото figyelj 6. Как вам такое расположение кондиционера? Фото reddit 7. Комната для ну очень стройных мужчин Фото figyelj 8. Вы только представьте, что вам пришлось мыть посуду в этой раковине Фото facebook 9. Эта лестница провоцируют ряд вопросов Фото lelombrik 10. Естественное произведение искусства Фото kalaputski