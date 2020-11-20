Якщо ви часто подорожуєте, то однозначно звертали увагу на те, як вишукано та комфортно в усіх ванних кімнатах будь-якого готелю. Для того, щоб у вашій квартирі з'явилося ще одне місце, куди постійно хочеться повернутися для релаксу, скористайтеся нашою добіркою.

Ідеї 24 підготували для вас список 10 правил, завдяки яким у вашій ванні стане максимально комфортно, але вишукано водночас.

Еклектика

Еклектика – це поєднання в одному інтер'єрі незвичних і часто непоєднуваних елементів декору.

Для того, щоб ванна кімната мала сучасний інтер'єр, варто експериментувати з деталями. Спробуйте додати незначні еклектичні елементи декору, які дещо вирізнятимуться від стилю вашої ванни. Увімкніть фантазію і вперед до перевтілення вашої ванни.

Картина у ванній кімнаті робить дизайн оригінальнішим / Фото chairish

Рушники

Не варто у ванній використовувати рушники різного кольору. Подбайте про те, щоб вони були одного відтінку, а в ідеалі взагалі – білі.

Білі рушники – класика / Фото wayfair

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Оригінальний килимок

Якщо ви хочете, щоб у ванній було не лише стильно, а й затишно, позбудьтеся старих килимів із зображенням ступні. Так, так, такі килимки, мабуть, були у кожного з нас, але зараз вони лише "дешевлять" стиль ванни. Спробуйте підібрати щось більш оригінальне та сучасне.

Білий килимок – хороша ідея для вашої ванної кімнати / Фото pexels

Освітлення

Для максимальної зручності використайте не одне джерело світла, а декілька. Радимо використати додаткові освітлювальні прилади. Наприклад, встановіть їх біля дзеркала. Це стильно, яскраво та зручно.

Освітлення дзеркала – важлива умова під час оформлення дизайну ванної кімнати / Фото pexels

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Умивальник

Умивальник – це та річ, яка не міняється щотижня для "освіження" декору. Тому подбайте про те, щоб речі, які ви залишаєте навколо, були ідеально складені. Це стосується зубних щіток, склянок, мила тощо.

Підтримуйте порядок біля умивальника / Фото pexels

Набір для мила та інших косметичних засобів

Використовуйте однакові баночки для рідкого мила, шампуню чи інших косметичних засобів. Принаймні вони мають бути з одного набору.

Стильний набір для ванної кімнати / Фото unsplash

Квіти

Живі квіти здатні освіжити будь-який інтер'єр. Маленький акуратний букетик – це те, чого потребує дизайн вашої ванної кімнати. Особливо, якщо колір квітів відповідає кольоровій гамі ванни.

Квіти для ванної кімнати обов'зково мають бути "живі", а не штучні / Фото unsplash

Полички

Своєрідний хаос та безлад створюють косметичні засоби, які розставлені поруч біля ванни або на самій ванні. Краще їх зберігати у спеціальних поличках або маленькому столику. Це значно вплине на вигляд ванної кімнати загалом.

Полички для "дрібних" речей / Фото nashaotdelka

Увага до деталей

Маленькі дрібниці також здатні вплинути на дизайн кімнати. Зробивши акценти на них, ви можете перетворити ванну в улюблену кімнату в усій квартирі.

Деталі в інтер'ієрі відіграють важливу роль / Фото unsplash

Дзеркало

Дзеркало не лише завжди повинно бути чистим, воно ще й має бути багатофункціональним. Особливо це зручно для нанесення косметики або під час гоління.

Багатофункціональне дзеркало / Фото pexels