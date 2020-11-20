Если вы часто путешествуете, то однозначно обращали внимание на то, как изысканно и комфортно во всех ванных комнатах любого отеля. Для того, чтобы в вашей квартире появилось еще одно место, куда постоянно хочется вернуться для релакса, воспользуйтесь нашей подборкой.

Идеи 24 подготовили для вас список 10 правил, благодаря которым в вашей ванне станет максимально комфортно, но изысканно одновременно.

Эклектика

Эклектика – это сочетание в одном интерьере необычных и часто несовместимых элементов декора.

Для того чтобы ванная комната имела современный интерьер, стоит экспериментировать с деталями. Попробуйте добавить незначительные эклектичные элементы декора, которые несколько отличаться от стиля вашей ванны. Включите фантазию и вперед к перевоплощению вашей ванны.

Картина в ванной комнате делает дизайн оригинальным / Фото chairish

Полотенца

Не стоит в ванной использовать полотенца разного цвета. Позаботьтесь о том, чтобы они были одного оттенка, а в идеале вообще – белые.

Белые полотенца – классика / Фото wayfair

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Оригинальный коврик

Если вы хотите, чтобы в ванной было не только стильно, но и уютно, избавьтесь от старых ковров с изображением ступни. Да, да, такие коврики точно были у каждого из нас, но сейчас они только "дешевят" стиль ванны. Попробуйте подобрать что-то более оригинальное и современное.

Белый коврик – хорошая идея для вашей ванной комнаты / Фото pexels

Освещение

Для максимального удобства используйте не один источник света, а несколько. Советуем использовать дополнительные осветительные приборы. Например, установите их у зеркала. Это стильно, ярко и удобно.

Освещение зеркала – важное условие при оформлении дизайна ванной комнаты / Фото pexels

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Умывальник

Умывальник – это та вещь, которая не меняется еженедельно для "освежения" декора. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вещи, которые вы оставляете вокруг, были идеально сложены. Это касается зубных щеток, стаканов, мыла и тому подобное.

Поддерживайте порядок возле умывальника / Фото pexels

Набор для мыла и других косметических средств

Используйте одинаковые баночки для жидкого мыла, шампуня или других косметических средств. По крайней мере они должны быть из одного набора.

Стильный набор для ванной комнаты / Фото unsplash

Цветы

Живые цветы способны освежить любой интерьер. Маленький аккуратный букетик – это то, в чем нуждается дизайн вашей ванной комнаты. Особенно, если цвет цветов соответствует цветовой гамме ванны.

Цветы для ванной комнаты обязательно должны быть "живые", а не искусственные / Фото unsplash

Полочки

Своеобразный хаос и беспорядок создают косметические средства, которые расставлены возле ванны или на самой ванне. Лучше их хранить в специальных полочках или на маленьком столике. Это значительно повлияет на вид ванной комнаты в целом.

Полочки для "мелких" вещей / Фото nashaotdelka

Внимание к деталям

Маленькие мелочи также способны повлиять на дизайн комнаты. Сделав акценты на них, вы можете превратить ванну в любимую комнату во всей квартире.

Детали в интерьере играют важную роль / Фото unsplash

Зеркало

Зеркало не только всегда должно быть чистым, оно еще и должно быть многофункциональным. Особенно это удобно для нанесения косметики или во время бритья.

Многофункциональное зеркало / Фото pexels