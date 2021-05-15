Із нашими лайфхаками ви навчитеся швидко розпалювати багаття, рятувати речі від дощу, а себе від комарів і не травмуватися щоразу об наметові гачки.
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1. Щоб швидко розкласти багаття, скористайтеся ватними кульками, попередньо змочивши їх вазеліном
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2. Щоб сірники не відсиріли, висипте їх до банки, а обгортку зі стрічкою-терткою приклейте до кришки (звичайно, з внутрішнього боку)
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3. Щоб взуття не промокло під дощем, натріть його парафіном чи воском
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4. Усі спеції та сіль помістіть у маленькі коробочки від Tic Tac
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5. Дієвий засіб від комарів можна виготовити власноруч: для цього візьміть нарізаний лимон, гілочки розмарину, лаванди, а також ефірну олію гвоздики
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6. Туалетний папір не промокне, якщо помістити його до пластикової банки чи пляшки
Фото dzentlmenis
7. Якщо ви постійно перечіпаєтесь об гачки та шнурки намету, позначте їх кольоровим поролоном
Фото pinterest
8. Забули вдома столові прибори? Їх можна вирізати з пластикової пляшки
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9. Щоб речі в рюкзаку не промокли, скористайтеся пакетом для сміття
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10. Столові прибори не загубляться, якщо прикріпити їх до карабіна
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