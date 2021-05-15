С нашими лайфхаками вы научитесь быстро разжигать костер, спасать вещи от дождя, а себя от комаров и не травмироваться каждый раз о палаточные крючки.
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1. Быстро развести костер можно с помощью ватных шариков, смоченных вазелином
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2. Чтобы спички не отсырели, высыпьте их в банку, а обертку с лентой-теркой приклейте к крышке (разумеется, с внутренней стороны)
Фото zakustom.mirtesen
3. Чтобы обувь не промокла под дождем, натрите ее парафином или воском
Фото thairath
4. Специи и соль рассыпьте по маленьким коробочкам от Tic Tac
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5. Действенное средство от комаров можно изготовить своими руками: для этого возьмите нарезанный лимон, веточки розмарина, лаванды, а также эфирное масло гвоздики
Фото pinterest
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6. Туалетная бумага не промокнет, если ее поместить в пластиковую банку или бутылку
Фото dzentlmenis
7. Если вы постоянно спотыкаетесь о крючки и шнурки палатки, обозначьте их цветным поролоном
Фото pinterest
8. Забыли столовые приборы дома? Их можно вырезать из пластиковой бутылки
Фото goodhouse
9. Чтобы вещи в рюкзаке не промокли, используйте пакет для мусора
Фото lime.energy
10. Столовые приборы не потеряются, если прикрепить их к карабину
Фото interesnosti.mediasole