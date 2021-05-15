С нашими лайфхаками вы научитесь быстро разжигать костер, спасать вещи от дождя, а себя от комаров и не травмироваться каждый раз о палаточные крючки.

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1. Быстро развести костер можно с помощью ватных шариков, смоченных вазелином

Фото twentytwowords

2. Чтобы спички не отсырели, высыпьте их в банку, а обертку с лентой-теркой приклейте к крышке (разумеется, с внутренней стороны)

Фото zakustom.mirtesen

3. Чтобы обувь не промокла под дождем, натрите ее парафином или воском

Фото thairath

4. Специи и соль рассыпьте по маленьким коробочкам от Tic Tac

Фото promaminky

5. Действенное средство от комаров можно изготовить своими руками: для этого возьмите нарезанный лимон, веточки розмарина, лаванды, а также эфирное масло гвоздики

Фото pinterest

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6. Туалетная бумага не промокнет, если ее поместить в пластиковую банку или бутылку

Фото dzentlmenis

7. Если вы постоянно спотыкаетесь о крючки и шнурки палатки, обозначьте их цветным поролоном

Фото pinterest

8. Забыли столовые приборы дома? Их можно вырезать из пластиковой бутылки 

Фото goodhouse

9. Чтобы вещи в рюкзаке не промокли, используйте пакет для мусора

Фото lime.energy

10. Столовые приборы не потеряются, если прикрепить их к карабину

Фото interesnosti.mediasole