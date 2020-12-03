Більшість людей звикли дарувати новорічні подарунки просто без обгортки, або в пакеті з малюнком Санта Клауса чи ялинки. Можна і цьогоріч зробити так само. А можна докласти невеликих зусиль і принести більше позитивних емоцій вашим близьким.

Тому Ідеї 24 підготували для вас декілька способів, як креативно оформити подарунок, щоб ваші близькі були в захваті від нього, незалежно від наповнення самого подарунку.

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Упакування подарунків крафт-папером

Нині крафт папір став частиною новорічного декору. Дуже ефектно і зі смаком виглядають такі подарунки. Також декоруйте подарунки красивими стрічками. Така подача подарунка точно запам'ятається надовго.



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Упакування новорічних подарунків в газету або ноти

Ви можете упакувати подарунок у вже готовий пакувальний папір, а можете роздрукувати картинку з інтернету. Це може бути якась старовинна газета, лист або листок з нотами.



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Подарунок із дзвіночками

Ще одна оригінальна ідея – прикрашати новорічні подарунки дзвіночками. Коли ви будете дарувати подарунок, прикрашений дзвіночками, він обов'язково задзвенить і викличе теплу посмішку.



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Шишки в новорічному декорі подарунків

Замість бантів можна використовувати шишки. Таким сміливим рішенням ви точно здивуйте оточуючих.



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Незвичні матеріали для прикрашання подарунків

Для прикрашання новорічних коробочок з подарунками підійде все, що пов'язане з Новим роком, навіть те, про що ви й не здогадувалися. Наприклад, гілки хвої або розмарину, палички кориці або льодяники. Використовуйте атласні стрічки, бавовняні стрічки та мішковину в новорічному декорі.



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