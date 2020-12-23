10 идей красивой подачи приборов к новогоднему столу – фото
На завершающем этапе подготовки к праздничному застолью каждая хозяйка сервирует стол. Это можно сделать так, что все ваши гости будут поражены оригинальным декором приборов и аппетитностью блюд.
Идеи 24 подготовили для вас 10 вариантов оригинального украшения столовых приборов. Поверьте, вы поразите своих гостей.
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1. Декор столовых приборов маленькими ветвями елки
По желанию приборы и ветви можно связать или аккуратно сложить в специальный конверт для приборов.
Фото detskiivopros
2. Столовые приборы, декорированные шишками
Фото remont-samomy
3. Оригинальные милые конверты для приборов
Фото spshn
4. Декор столовых приборов с использованием елочных игрушек и лент
Фото letidor
5. Столовые приборы с декором в виде имбирного печенья
Фото u-mama
6. Декор с использованием веревки, растений и других элементов
Фото idei-dekoru
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7. Приборы в варежке
Фото rozetka
8. Декор из серых бусинок и других деталей такого же цвета, который является символом 2021
Фото domashniy
9. Столовые приборы в оригинальном мешочке
Фото freepik
10. Декор с использованием деревянных снежинок
Фото freepik
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