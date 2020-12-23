На завершающем этапе подготовки к праздничному застолью каждая хозяйка сервирует стол. Это можно сделать так, что все ваши гости будут поражены оригинальным декором приборов и аппетитностью блюд.

Идеи 24 подготовили для вас 10 вариантов оригинального украшения столовых приборов. Поверьте, вы поразите своих гостей. Читайте также: Как подарить печенье: идеи оригинальной упаковки съедобного подарка 1. Декор столовых приборов маленькими ветвями елки По желанию приборы и ветви можно связать или аккуратно сложить в специальный конверт для приборов. Фото detskiivopros 2. Столовые приборы, декорированные шишками Фото remont-samomy 3. Оригинальные милые конверты для приборов Фото spshn 4. Декор столовых приборов с использованием елочных игрушек и лент Фото letidor 5. Столовые приборы с декором в виде имбирного печенья Фото u-mama 6. Декор с использованием веревки, растений и других элементов Фото idei-dekoru Интересно: Как креативно запаковать новогодние подарки: красивые идеи с фото 7. Приборы в варежке Фото rozetka 8. Декор из серых бусинок и других деталей такого же цвета, который является символом 2021 Фото domashniy 9. Столовые приборы в оригинальном мешочке Фото freepik 10. Декор с использованием деревянных снежинок Фото freepik