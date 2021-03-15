10 геніальних порад, які значно полегшать життя мандрівника

Якщо ви любите мандрувати, то точно стикалися з певними проблемами, які виникають в процесі подорожей. У таких випадках доводиться імпровізувати та знаходити рішення спонтанно. Але ви заздалегідь можете підготуватися до непередбачуваних ситуацій.

Для цього варто лише ознайомитися з лайфхаками, які відомі лише мандрівникам зі стажем. Будьте певні, ці корисні поради зроблять ваші мандрівки ще більш захопливими.

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1. Чохол для окулярів

Якщо у будь-яку мандрівку ви з собою берете окуляри, то у вас точно є спеціальний чохол для них. Його можна використати для різних кабелів, зарядних пристроїв та навушників. Завдяки цьому кабелі ви не пошкодите і при потребі знайдете все необхідне максимально швидко.

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2. Соломинки для коктейлів

Якщо в подорож вам потрібно взяти з собою невелику кількість крему, мазі, шампуню чи інших засобів, ви можете використати соломинки для коктейлів. Для цього відріжте соломинку потрібної довжини, відправте в неї необхідний засіб, краї "закрийте" скотчем, скріпками тощо.

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3. Одноразові станки для гоління

Для безпечного перевезення одноразових станків для гоління можна використовувати канцелярський біндер, який варто закріпити на леза.

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4. Свіжість речей

Якщо ви хочете, щоб після тривалої поїздки ваші речі у валізі зберігали свою свіжість, покладіть на дно валізи антистатичні серветки.

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5. Зарядка телефона

Якщо так сталося, що ви забули зарядний пристрій, але маєте кабель, ви можете зарядити свій ґаджет через "вхід" у телевізорі. Як правило, майже в усіх готелях є монітори з відповідними "входами".

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6. Одяг

Для того, щоб у валізі вмістилося більше речей, їх варто не складати, а загортати в рулон. Окрім того, що так ви зможете взяти з собою більше одягу, він ще й буде менш пом'ятий.

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7. Пігульниця

Аксесуари або ювелірні прикраси можна перевозити у спеціальних скриньках або використати для цього пігульницю. Це зручно, практично і компактно.

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8. Документи

Незалежно від того, куди саме ви їдете, варто завжди мати всі документи в електронному вигляді. Так ви зможете себе підстрахувати.

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9. Шпильки та аксесуари для волосся

Для того, щоб перевозити шпильки, булавки, голки чи невеликі аксесуари для волосся можна використати коробку з "Тік-Так" або з інших льодяників.

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10. Дбайливе ставлення до багажу

Якщо ви хочете, щоб до вашого багажу працівники аеропорту ставилися дбайливо, використайте спеціальні наліпки із позначкою "скло". Навіть якщо у вас нема скляного багажу, такі дії допоможуть уберегти всі ваші речі та саму валізу.

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