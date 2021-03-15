Если вы любите путешествовать, то точно сталкивались с определенными проблемами, которые возникают в процессе поездки. В таких случаях приходится импровизировать и находить решения спонтанно. Но вы заранее можете подготовиться к непредвиденным ситуациям.

Для этого стоит лишь ознакомиться с лайфхаками, которые известны только путешественникам со стажем. Будьте уверены, эти полезные советы сделают ваши путешествия еще более увлекательными.

Читайте также: Как выжить в диких условиях: 5 кинематографических мифов, в которые не стоит верить

1. Чехол для очков

Если в любое путешествие вы с собой берете очки, то у вас точно есть специальный чехол для них. Его можно использовать для различных кабелей, зарядных устройств и наушников. Благодаря этому кабели вы не повредите и при необходимости найдете все необходимое максимально быстро.

Фото tursputnik

2. Соломинки для коктейлей

Если в путешествие вам нужно взять с собой небольшое количество крема, мази, шампуня или других средств, вы можете использовать соломинки для коктейлей. Для этого отрежьте соломинку нужной длины, отправьте в нее необходимое средство, края "закройте" скотчем, скрепками и тому подобное.

Фото lugaremfamilia

3. Одноразовые станки для бритья

Для безопасной перевозки одноразовых станков для бритья можно использовать канцелярский биндер, который следует закрепить на лезвия.

Фото zhuanlan

4. Свежесть вещей

Если вы хотите, чтобы после длительной поездки ваши вещи в чемодане сохраняли свою свежесть, положите на дно чемодана антистатические салфетки.

Фото tursputnik

5. Зарядка телефона

Если так случилось, что вы забыли зарядное устройство, но есть кабель, вы можете зарядить свой гаджет благодаря "входу" в телевизоре. Как правило, почти во всех отелях есть мониторы с соответствующими "входами".

Фото pinterest

Интересно: Самые странные статуи: они поразят даже путешественника со стажем

6. Одежда

Для того чтобы в чемодане уместилось больше вещей, их следует не складывать, а заворачивать в рулон. Кроме того, что так вы сможете взять с собой больше одежды, она еще и будет менее помятой.

Фото pinterest

7. Таблетница

Аксессуары или ювелирные украшения можно перевозить в специальных ящиках или использовать для этого таблетницу. Это удобно, практично и компактно.

Фото worldby2

8. Документы

Независимо от того, куда именно вы едете, стоит всегда иметь все документы в электронном виде. Так вы сможете себя подстраховать.

Фото freepik

9. Шпильки и аксессуары для волос

Для того чтобы перевозить шпильки, булавки, иглы или небольшие аксессуары для волос можно использовать коробку с "Тик-Так" или других леденцов.

Фото pinterest

10. Бережное отношение к багажу

Если вы хотите, чтобы к вашему багажу работники аэропорта относились бережно, используйте специальные наклейки с пометкой "стекло". Даже если в вас нет стеклянного багажа, такие действия помогут уберечь все ваши вещи и сам чемодан.

Фото samiysok