Якщо закупівля в супермаркеті викликає у вас стрес, прийом душу загрожує опіками, а після приміряння одягу в дорогому бутику на нових речах залишаються сліди косметики, – цю добірку ви точно оціните. І в голові пульсуватиме лише одна думка: "Ну чому цю красу не придумали раніше?!"
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1. Кошик із лупою допоможе прочитати склад будь-якого товару в супермаркеті
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2. Пляшка для води з контейнерами для піґулок
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3. Проєктор, який позначає траєкторію руху більярдної кулі
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4. Багаторазові блокноти, у яких можна писати особливими ручками, а потім написи стирати
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5. Наліпки на сонцезахисні окуляри, які підказують, до якого типу обличчя аксесуар найбільше пасує
Фото cirquedeslegumes
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6. Відділ для смартфона в магазинному кошику
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7. Двері в садочку, розділені на входи для дорослих та дітей
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8. Душова насадка, яка показує температуру води
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9. Спеціальні маски, завдяки яким, приміряючи одяг, ви не залишите на ньому плям від косметики
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10. Шорти із сумкою у вигляді кишені
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