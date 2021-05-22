Если закупка в супермаркете вызывает у вас стресс, прием душа грозит ожогами, а после примерки одежды в дорогом бутике на новых вещах остаются следы косметики, – это подборку вы точно оцените. И в голове будет пульсировать лишь одна мысль: "Ну почему эту прелесть не придумали раньше?!"

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1. Корзина с лупой поможет прочесть состав любого товара в супермаркете

Фото reddit

2. Бутылка для воды с контейнерами для таблеток

Фото reddit

3. Проектор, обозначающий траекторию движения бильярдного шара

Фото funalive

4. Многоразовые блокноты, в которых можно писать особыми ручками, а затем надписи стирать

Фото techcult

5. Наклейки на солнцезащитные очки, подсказывающие, какому типу лица аксессуар больше всего подходит

Фото cirquedeslegumes

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6. Отделение для смартфона в магазинной корзине

Фото reddit

7. Двери в саду, разделенные на входы для взрослых и детей

Фото taobvio

8. Душевая насадка, показывающая температуру воды

Фото buzzfeed

9. Специальные маски, благодаря которым, примеряя одежду, вы не оставите на вещах пятен от косметики

Фото spaly

10. Шорты с сумкой в ​​виде кармана

Фото foochia