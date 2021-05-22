Если закупка в супермаркете вызывает у вас стресс, прием душа грозит ожогами, а после примерки одежды в дорогом бутике на новых вещах остаются следы косметики, – это подборку вы точно оцените. И в голове будет пульсировать лишь одна мысль: "Ну почему эту прелесть не придумали раньше?!"
Читайте также: 10 классных изобретений, которые непременно должны быть у вас на кухне
1. Корзина с лупой поможет прочесть состав любого товара в супермаркете
Фото reddit
2. Бутылка для воды с контейнерами для таблеток
Фото reddit
3. Проектор, обозначающий траекторию движения бильярдного шара
Фото funalive
4. Многоразовые блокноты, в которых можно писать особыми ручками, а затем надписи стирать
Фото techcult
5. Наклейки на солнцезащитные очки, подсказывающие, какому типу лица аксессуар больше всего подходит
Фото cirquedeslegumes
Интересно: Вторая жизнь кухонных принадлежностей: 10 классных идей с фото
6. Отделение для смартфона в магазинной корзине
Фото reddit
7. Двери в саду, разделенные на входы для взрослых и детей
Фото taobvio
8. Душевая насадка, показывающая температуру воды
Фото buzzfeed
9. Специальные маски, благодаря которым, примеряя одежду, вы не оставите на вещах пятен от косметики
Фото spaly
10. Шорты с сумкой в виде кармана
Фото foochia