"Воображение гораздо важнее знаний" – так считал Альберт Эйнштейн, и с ним соглашается много его последователей и поклонников. Однако большинство из нас уверены в том, что все создания гениальных вещей невозможны без соответствующих знаний.

Так это или нет – решать вам. А Идеи 24 подготовили для вас подборку гениальных идей, которые доказывают, что хорошее воображение и немного знаний точно могут облегчить жизнь и поднять настроение. Читайте также: 15 гениальных проектов, до которых вы сами не смогли додуматься 1. Интересная идея для декора клумб Фото wykop.pl 2. Не спешите выбрасывать короткий карандаш Фото pinterest 3. Хороший способ постоянно сохранять зрительный контакт с собеседником по видеосвязи Фото reddit 4. В таком бумажном стаканчике картофель фри выглядит на 100% круче Фото vkmag 5. Кажется, это гениальный выход при отсутствии мангала Фото onedio 6. Лайфхак для тех, кто всегда не может найти свой телефон Фото izismile Интересно: 15 гениальных идей решения ежедневных проблем: полезная подборка 7. Ланчбокс из старой коробки для компакт-дисков Фото nation 8. Конструктор Lego – оригинальная ключница и держатель для кабелей от зарядных устройств Фото homehacks 9. Опасный, но нестандартный подход для ремонта очков Фото petmaya 10. Оригинальный способ закрепить вентилятор без подставки Фото onashem