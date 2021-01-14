10 фото, на которых видно, что мастерам удалось сделать невозможное
В окружении каждого из нас точно есть человек, которого невозможно попросить о помощи, ведь даже в самых элементарных вещах будет допущена ошибка.
Идеи 24 подготовили подборку уникальных фото, на которых изображены банальные ошибки работников.
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Почти "работающий" датчик дыма
Фото figyelj
У него был только один шанс ошибиться и он им воспользовался
Фото imgur
"Гениальное" решение проблемы
Фото figyelj
Стулья для тех, кто не против, чтобы на их шею "закладывали" ноги
Фото figyelj
Как вам такая трендовая вещь гардероба?
Фото reddit
Пожалуй, никто не мог подумать об освещении дороги
Фото twitter
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В какой-то момент что-то пошло не так
Фото acidcow
Эти двери предназначены для того, чтобы их никто не закрывал
Фото zefirka
Все шло прекрасно, пока...не появился пожарный гидрант
Фото izismile
Интересно, кому пришла такая идея создания "полосы препятствий"
Фото pinterest
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