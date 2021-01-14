В окружении каждого из нас точно есть человек, которого невозможно попросить о помощи, ведь даже в самых элементарных вещах будет допущена ошибка.

Идеи 24 подготовили подборку уникальных фото, на которых изображены банальные ошибки работников. Читайте также: 15 фото, которые показывают небрежность и неосторожность работников Почти "работающий" датчик дыма Фото figyelj У него был только один шанс ошибиться и он им воспользовался Фото imgur "Гениальное" решение проблемы Фото figyelj Стулья для тех, кто не против, чтобы на их шею "закладывали" ноги Фото figyelj Как вам такая трендовая вещь гардероба? Фото reddit Пожалуй, никто не мог подумать об освещении дороги Фото twitter Интересно: Работы профессионалов, через которые вы почувствуете испанский стыд: фото В какой-то момент что-то пошло не так Фото acidcow Эти двери предназначены для того, чтобы их никто не закрывал Фото zefirka Все шло прекрасно, пока...не появился пожарный гидрант Фото izismile Интересно, кому пришла такая идея создания "полосы препятствий" Фото pinterest